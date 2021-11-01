На дистанционке 6 тыс. школ, половина - из-за неполной вакцинации учителей в "красных" зонах

Цитата

"На сегодня одну дозу вакцины от COVID-19 уже получили почти 91% учителей. Двумя дозами вакцинировано почти 447 тыс. работников заведений общего среднего образования, или почти 70%", — говорится в сообщении.

Детали

Наибольшее количество вакцинированных хотя бы одной дозой педагогов фиксируют в таких областях:



Киевская - 98,8%;



Николаевская - 98%;



Донецкая - 96%;



Харьковская - 95,8%;



Хмельницкая - 94,7%.



Добавим

На каникулах сейчас находятся ученики почти 5 тыс. школ.

Всего дистанционно сегодня работает более 6 тыс. заведений общего среднего образования. В частности, 3 112 из них на каникулах из-за отсутствия 100%-го показателя вакцинации в "красной" зоне:

▪️ 819 школ Львовской области;

▪️ 476 - Днепропетровской области;

▪️ 387 - Ивано-Франковской области.

Напомним

По требованию Минздрава для очного обучения требуется 80% провакцинированных сотрудников в коллективе учебного заведения (в случае установления "желтого" или "оранжевого" уровня эпидемической опасности). В регионах, попавших в "красную" зону, на каникулах или дистанционном обучении находятся учебные заведения, которые не достигли показателя вакцинации в 100%.

Министерство здравоохранения Украины утвердило перечень профессий, для которых прививка против COVID-19 обязательна. В него вошли и педагоги.