На дистанційці 6 тис. шкіл, половина - через неповну вакцинацію вчителів у "червоних" зонах
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Двома дозами вакциновано майже 447 тис. працівників закладів загальної середньої освіти — це майже 70%. При цьому на дистанційному навчанні 6 тис. шкіл, половина з них - через неповну вакцинацію вчителів у "червоних" зонах. Про це у своєму Telegram повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет, інформує УНН.
Цитата
"На сьогодні одну дозу вакцини від COVID-19 вже отримали майже 91% вчителів. Двома дозами вакциновано майже 447 тис. працівників закладів загальної середньої освіти, або майже 70%", — ідеться у повідомленні.
Деталі
Найбільшу кількість вакцинованих хоча б однією дозою освітян фіксують в таких областях:
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- Київська – 98,8%;
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- Миколаївська – 98%;
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- Донецька – 96%;
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- Харківська – 95,8%;
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- Хмельницька – 94,7%.
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Додамо
На канікулах зараз перебувають учні майже 5 тис. шкіл.
Усього дистанційно сьогодні працює понад 6 тис. закладів загальної середньої освіти. Зокрема, 3 112 з них на канікулах через відсутність 100%-го показника вакцинації у "червоній" зоні:
▪️ 819 шкіл Львівщини;
▪️ 476 – Дніпропетровщини;
▪️ 387 – Івано-Франківщини.
Нагадаємо
За вимогою МОЗ для очного навчання потрібно 80% провакцинованих співробітників у колективі закладу освіти (у разі встановлення "жовтого" або "помаранчевого" рівня епідемічної небезпеки). У регіонах, які потрапили до "червоної" зони, на канікулах або дистанційному навчанні перебувають заклади освіти, які не досягли показника вакцинації у 100%.
Міністерство охорони здоров’я України затвердило перелік професій, для яких щеплення проти COVID-19 є обов’язковим. До нього увійшли й освітяни.