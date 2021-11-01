На дистанційці 6 тис. шкіл, половина - через неповну вакцинацію вчителів у "червоних" зонах

Цитата

"На сьогодні одну дозу вакцини від COVID-19 вже отримали майже 91% вчителів. Двома дозами вакциновано майже 447 тис. працівників закладів загальної середньої освіти, або майже 70%", — ідеться у повідомленні.

Деталі

Найбільшу кількість вакцинованих хоча б однією дозою освітян фіксують в таких областях:



Київська – 98,8%;



Миколаївська – 98%;



Донецька – 96%;



Харківська – 95,8%;



Хмельницька – 94,7%.



Додамо

На канікулах зараз перебувають учні майже 5 тис. шкіл.

Усього дистанційно сьогодні працює понад 6 тис. закладів загальної середньої освіти. Зокрема, 3 112 з них на канікулах через відсутність 100%-го показника вакцинації у "червоній" зоні:

▪️ 819 шкіл Львівщини;

▪️ 476 – Дніпропетровщини;

▪️ 387 – Івано-Франківщини.

Нагадаємо

За вимогою МОЗ для очного навчання потрібно 80% провакцинованих співробітників у колективі закладу освіти (у разі встановлення "жовтого" або "помаранчевого" рівня епідемічної небезпеки). У регіонах, які потрапили до "червоної" зони, на канікулах або дистанційному навчанні перебувають заклади освіти, які не досягли показника вакцинації у 100%.

Міністерство охорони здоров’я України затвердило перелік професій, для яких щеплення проти COVID-19 є обов’язковим. До нього увійшли й освітяни.