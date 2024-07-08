Российские войска обстреляли приграничные районы Черниговской области из минометов и беспилотников, вызвав 16 взрывов, сбит один беспилотник.
Российские войска за прошедшие сутки обстреляли приграничье Черниговской области из минометов и нанесли дроновой удар, один беспилотник уничтожен, вызвав 16 взрывов, сообщили в понедельник в оперативном командовании "Север", пишет УНН.
Детали
По данным ОК "Север", в Черниговской области зафиксированы вражеские удары по Семеновской громаде:
Всего в течение суток насчитано 35 обстрелов (95 взрывов) из различных видов вооружения российскими захватчиками приграничных территорий Черниговской, Сумской и Харьковской областей.
Российская армия обстреляла пригород Сум, последствия расследуются7 июля 2024, 22:11 • 24118 просмотров