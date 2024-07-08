Российские войска за прошедшие сутки обстреляли приграничье Черниговской области из минометов и нанесли дроновой удар, один беспилотник уничтожен, вызвав 16 взрывов, сообщили в понедельник в оперативном командовании "Север", пишет УНН.

Детали

По данным ОК "Север", в Черниговской области зафиксированы вражеские удары по Семеновской громаде:

Лесковщина - 6 взрывов, вероятно, миномет 120 мм.

Архиповка - 3 взрыва, вероятно, миномет 120 мм.

Тимоновичи - 4 взрыва, вероятно БПЛА самолетного типа (1 БПЛА сбит).

Леонивка - 3 взрыва, вероятно, миномет 120 мм.

Всего в течение суток насчитано 35 обстрелов (95 взрывов) из различных видов вооружения российскими захватчиками приграничных территорий Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

Российская армия обстреляла пригород Сум, последствия расследуются