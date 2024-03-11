На Черниговщине россияне используют беспилотники с зажигательной смесью - ГПСУ

На границе Черниговской области российские войска начали применить беспилотники с зажигательной смесью, которые вызывают пожары. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, пишет УНН.

Наблюдаем новый уровень безответственности со стороны россиян. Проявления агрессии россии ежедневно отражают бессмысленность и опасность ее действий. Оккупанты, казалось бы, исчерпали все возможные способы навредить Украине, но сейчас они решили испытать даже беспилотники с зажигательной смесью, - говорится в сообщении.

Детали

На днях в одной из пограничных общин на Черниговщине пограничники зафиксировали факт сброса с вражеского БПЛА неизвестного предмета, который после удара о землю загорелся.

Пограничники вовремя среагировали на коварные действия агрессора, и не дали пожару распространиться и навредить природе, которая сейчас цветет весной.

Напомним

7 марта россияне ударили из минометов по приграничью Черниговщины. Попали по жилым домам. Во время одной из атак армейцы рф убили 51-летнего мирного жителя. Его тело обнаружили возле воронки соседи.