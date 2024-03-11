ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

На Черниговщине россияне используют беспилотники с зажигательной смесью - ГПСУ

На Черниговщине россияне используют беспилотники с зажигательной смесью - ГПСУ

Киев  •  УНН

11 марта 2024, 14:00  •  10832 просмотра

Read in English

россияне используют беспилотники с зажигательной смесью, что вызывает пожары в приграничных населенных пунктах Черниговской области.

На границе Черниговской области российские войска начали применить беспилотники с зажигательной смесью, которые вызывают пожары. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, пишет УНН.

Наблюдаем новый уровень безответственности со стороны россиян. Проявления агрессии россии ежедневно отражают бессмысленность и опасность ее действий. Оккупанты, казалось бы, исчерпали все возможные способы навредить Украине, но сейчас они решили испытать даже беспилотники с зажигательной смесью,

- говорится в сообщении.

Детали

На днях в одной из пограничных общин на Черниговщине пограничники зафиксировали факт сброса с вражеского БПЛА неизвестного предмета, который после удара о землю загорелся.

Пограничники вовремя среагировали на коварные действия агрессора, и не дали пожару распространиться и навредить природе, которая сейчас цветет весной.

Напомним

7 марта россияне ударили из минометов по приграничью Черниговщины. Попали по жилым домам. Во время одной из атак армейцы рф убили 51-летнего мирного жителя. Его тело обнаружили возле воронки соседи.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
ukrainaУкраина
chernigovЧернигов
Эксклюзив
Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы
  •  4515 просмотра

Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы

Эксклюзив
Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"
  •  17188 просмотра

Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"

Эксклюзив
Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт
  •  100853 просмотра

Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт

Эксклюзив
Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"
  •  102340 просмотра

Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"

Эксклюзив
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
8 марта 2024, 12:44  •  187462 просмотра

Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт

Эксклюзив
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
8 марта 2024, 12:31  •  176949 просмотра

В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт

Эксклюзив
Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах
8 марта 2024, 11:54  •  173090 просмотра

Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах

Эксклюзив
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
8 марта 2024, 11:45  •  248055 просмотра

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене
8 марта 2024, 07:29  •  102662 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене

Эксклюзив
Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня
7 марта 2024, 15:26  •  110990 просмотра

Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня

Новости по теме
На Черниговщине россияне используют беспилотники с зажигательной смесью - ГПСУ

На Черниговщине россияне используют беспилотники с зажигательной смесью - ГПСУ

  •  10832 просмотра
Обустроили "участки" во дворах: как в Мариуполе оккупанты проводят досрочное "голосование" на "выборах путина"

Обустроили "участки" во дворах: как в Мариуполе оккупанты проводят досрочное "голосование" на "выборах путина"

  •  10351 просмотра
"Желтый" уровень опасности: синоптики предупредили о сильном ветре

"Желтый" уровень опасности: синоптики предупредили о сильном ветре

  •  7127 просмотра
Ветераны Винницкой области получат 1 млн грн на собственное дело

Ветераны Винницкой области получат 1 млн грн на собственное дело

  •  6076 просмотра
В МИД Германии переговорили со спецпредставителем Китая по Украине о мирной конференции

В МИД Германии переговорили со спецпредставителем Китая по Украине о мирной конференции

  •  10963 просмотра
Глава МИД Литвы о возможности ввода западных войск в Украину: Это правильное время для дискуссий, которые разрушают красные линии

Глава МИД Литвы о возможности ввода западных войск в Украину: Это правильное время для дискуссий, которые разрушают красные линии

  •  10573 просмотра
ЕС представит переговорную рамку по вступлению Украины на этой неделе - Матернова

ЕС представит переговорную рамку по вступлению Украины на этой неделе - Матернова

  •  9082 просмотра
Совместные морские учения Ирана, Китая и россии начнутся 12 марта

Совместные морские учения Ирана, Китая и россии начнутся 12 марта

  •  8123 просмотра
У Шольца говорят, никакого нового статуса по поставке Taurus, даже после предложения Британии

У Шольца говорят, никакого нового статуса по поставке Taurus, даже после предложения Британии

  •  11083 просмотра
Ситуация на поле боя, производство оружия и фортификации: Зеленский провел Ставку и заслушал Сырского, Умерова и Шмыгаля

Ситуация на поле боя, производство оружия и фортификации: Зеленский провел Ставку и заслушал Сырского, Умерова и Шмыгаля

  •  9987 просмотра

Популярные

В Харькове и Запорожье прогремели взрывы - СМИ

В Харькове и Запорожье прогремели взрывы - СМИ

  •  63814 просмотра
Жителям ВОТ с украинскими паспортами грозит депортация - британская разведка

Жителям ВОТ с украинскими паспортами грозит депортация - британская разведка

  •  39116 просмотра
Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

  •  122027 просмотра
Воздушные силы предупредили о ракете в направлении Полтавской области

Воздушные силы предупредили о ракете в направлении Полтавской области

  •  54896 просмотра
В Генштабе показали, как Силы обороны уничтожают врага в районе Новомихайловки

В Генштабе показали, как Силы обороны уничтожают врага в районе Новомихайловки

  •  28808 просмотра

Публикации

Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

  •  122027 просмотра
Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

8 марта 2024, 15:00  •  215206 просмотра
Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

8 марта 2024, 11:48  •  216846 просмотра
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
Эксклюзив

8 марта 2024, 11:45  •  248055 просмотра
Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

7 марта 2024, 13:39  •  241769 просмотра

На Черниговщине россияне используют беспилотники с зажигательной смесью - ГПСУ

россияне используют беспилотники с зажигательной смесью, что вызывает пожары в приграничных населенных пунктах Черниговской области.

Война •   •  10832 просмотра
На Черниговщине россияне используют беспилотники с зажигательной смесью - ГПСУ

Обустроили "участки" во дворах: как в Мариуполе оккупанты проводят досрочное "голосование" на "выборах путина"

Во временно оккупированном Мариуполе российские оккупанты обустраивают "избирательные участки" во дворах мирных жителей, чтобы заставить их принять участие в так называемом "досрочном голосовании на выборах президента российской федерации".

Война •   •  10351 просмотра
Обустроили "участки" во дворах: как в Мариуполе оккупанты проводят досрочное "голосование" на "выборах путина"

"Желтый" уровень опасности: синоптики предупредили о сильном ветре

В Украине объявлено штормовое предупреждение на 12 марта из-за ожидаемых сильных порывов ветра 15-20 м/с в большинстве западных областей.

Общество •   •  7127 просмотра
"Желтый" уровень опасности: синоптики предупредили о сильном ветре

Ветераны Винницкой области получат 1 млн грн на собственное дело

Десять ветеранских бизнес-инициатив в Винницкой области, среди которых ветеринарная аптека, борцовский клуб, теплица и кафе, получат до 100 000 гривен грантового финансирования на общую сумму 1 миллион гривен в рамках конкурса "Поддержка микропредпринимательства ветеранов войны и членов их семей", организованного Благотворительным фондом "МХП-Громаді".

Новости Бизнеса •   •  6076 просмотра
Ветераны Винницкой области получат 1 млн грн на собственное дело

В МИД Германии переговорили со спецпредставителем Китая по Украине о мирной конференции

Немецкие и китайские чиновники обсудили потенциальную мирную конференцию в Швейцарии по войне россии против Украины, но Китай не представил никаких новых инициатив.

Война •   •  10963 просмотра
В МИД Германии переговорили со спецпредставителем Китая по Украине о мирной конференции

Глава МИД Литвы о возможности ввода западных войск в Украину: Это правильное время для дискуссий, которые разрушают красные линии

Габриэлиус Ландсбергис считает, что настало время для дискуссий о возможности отправки западных войск в Украину, поскольку они уничтожают красные линии, которые западные политики создали сами для себя. Он также выступил за быстрые действия, поскольку бесконечные дебаты без решений ослабляют Европу.

Война •   •  10573 просмотра
Глава МИД Литвы о возможности ввода западных войск в Украину: Это правильное время для дискуссий, которые разрушают красные линии

ЕС представит переговорную рамку по вступлению Украины на этой неделе - Матернова

На этой неделе Европейская комиссия утвердит проект переговорных рамок для вступления Украины в ЕС после того, как Украина выполнит четыре дополнительные рекомендации.

политика •   •  9082 просмотра
ЕС представит переговорную рамку по вступлению Украины на этой неделе - Матернова

Совместные морские учения Ирана, Китая и россии начнутся 12 марта

Совместные военно-морские учения с участием Ирана, Китая и россии, которые начнутся 12 марта, направлены на "укрепление региональной безопасности" и содействие многостороннему сотрудничеству.

Новости Мира •   •  8123 просмотра
Совместные морские учения Ирана, Китая и россии начнутся 12 марта

У Шольца говорят, никакого нового статуса по поставке Taurus, даже после предложения Британии

Германия отказывается поставлять крылатые ракеты "Таурус" Украине.

Война •   •  11083 просмотра
У Шольца говорят, никакого нового статуса по поставке Taurus, даже после предложения Британии

Ситуация на поле боя, производство оружия и фортификации: Зеленский провел Ставку и заслушал Сырского, Умерова и Шмыгаля

Президент Зеленский провел совещание с военным руководством, на котором обсудил ситуацию на фронте, обеспечение фронта, производство оружия и строительство фортификационных сооружений.

Война •   •  9987 просмотра
Ситуация на поле боя, производство оружия и фортификации: Зеленский провел Ставку и заслушал Сырского, Умерова и Шмыгаля