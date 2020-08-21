На Черниговщине разоблачили служащих, которые воровали военное имущество

“При процессуальном руководстве военной прокуратуры Черниговского гарнизона разоблачена группа военнослужащих в совершении кражи военного и иного имущества. Разоблачение состоялось при содействии командования воинской части. Установлено, что 5 августа 2020 года двое солдат ВСУ, будучи дневальными парка воинской части, дислоцированной в Черниговской области, проникли в хранилище откуда похитили военное и другое имущество на общую сумму более 38 тыс. грн. Воры воспользовались тем, что имели беспрепятственный доступ к территории и имущества парка”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что 21 августа обоим военнослужащим сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 410 УК Украины (Похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества или завладение ими путем мошенничества, совершенные военным служебным лицом со злоупотреблением служебным положением, или повторно, или по предварительному сговору группой лиц, или причинившие существенный вред, совершенные в условиях особого периода, кроме военного положения) и ч. 3 ст. 185 УК Украины (кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или причинившая значительный ущерб потерпевшему).

Сообщается, что принятыми мерами похищенное имущество установили и вернули.

Напомним, преступная банда предстанет перед судом по подозрению в обкрадывании храмов Украины.