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На Чернігівщині викрили службовців, які крали військове майно

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. На Чернігівщині викрили групу військовослужбовців, які викрадали військове майно. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу військової прокуратури Центрального регіону України.

На Чернігівщині викрили службовців, які крали військове майно

“За процесуального керівництва військової прокуратури Чернігівського гарнізону викрито групу військовослужбовців у вчиненні крадіжки військового та іншого майна. Викриття відбулося за сприяння командування військової частини. Встановлено, що 5 серпня 2020 року двоє солдат ЗСУ, будучи днювальними парку військової частини, дислокованої у Чернігівській області, проникли до сховища звідки викрали військове та інше майно на загальну суму понад 38 тис. грн. Крадії скористалися тим, що мали безперешкодний доступ до території та майна парку”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 21 серпня обом військовослужбовцям повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 410 КК України (Викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна або заволодіння ними шляхом шахрайства, вчинені військовою службовою особою із зловживанням службовим становищем, або повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або такі, що заподіяли істотну шкоду, якщо вони вчинені в умовах особливого періоду, крім воєнного стану) та ч. 3 ст. 185 КК України (Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому).

Повідомляється, що вжитими заходами викрадене майно встановили та повернули.

Нагадаємо, злочинна банда постане перед судом за підозрою в обкраданні храмів України.

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