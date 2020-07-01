В Черкасской области зарегистрировано уже 645 инфицированных коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. По состоянию на 1 июля в Черкасской области зарегистрировано 645 инфицированных короновирусом человек. Об этом сообщает Черкасский областной лабораторный центр Минздрава Украины, передает УНН.
"По результатам ежедневного мониторинга по заболеваемости COVID-19, который проводится специалистами ГУ "Черкасский областной лабораторный центр Минздрава Украины", сообщаем, что в области зарегистрировано 645 случаев коронавирусной инфекции, 25 больных умерло и 475 больных выздоровели.
Заболевания зарегистрированы на 22 админтерриториях: в городах Черкассы, Cмила, Умань, Золотоношском, Городищенском, Каменском, Лисянском, Каневском, Смелянском, Звенигородском, Маньковском, Черкасском, Уманском, Катеринопольском, Корсунь-Шевченковском, Чернобаевском, Шполянском, Монастырищенском, Христинивском, Звенигородском, Жашковском и Тальновском районах", - говорится в сообщении.
Сообщается, что за сутки исследовано 172 образца биоматериала от больных с подозрением на коронавирусную инфекцию, с диагнозом - "пневмония", а также контактных лиц, общавшихся с больными с подтвержденным диагнозом "коронавирусной инфекции".
Отметим, что за три месяца пандемии бизнес Черкасской области обеспечил местные больницы медоборудованием и средствами защиты. В частности было закуплено систему для ПЦР-тестирования, 6 аппаратов ИВЛ, 6 мониторов пациента, 8 кислородных концентраторов, 108 пирометров, 100 пульсоксиметров, 30 матрасов противопролежневых, 2 тыс. 75 тестов.
Одним из основных партнеров "Спильнодии" выступает агрохолдинг МХП Юрия Косюка и его Благотворительный фонд "МХП-Общине". Недавно МХП поставил в черкасские больницы пять "интеллектуальных" аппаратов ИВЛ, а также помог достроить новую амбулаторию.
"Для нашего фонда очень важна высокая оценка оборудования со стороны медиков. Все они отмечают, что переданные аппараты соответствуют современным стандартам, являются высокотехнологичными, мобильными и удобными в управлении", - комментирует директор Благотворительного фонда "МХП-Общине" Татьяна Волочай.
В общем МХП предоставил государству 84 млн грн финансовой помощи на преодоление коронавируса.