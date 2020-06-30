Благодійники Черкащини підбили підсумок своєї тримісячної боротьби з коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. За три місяці пандемії бізнес забезпечив медичні заклади Черкаської області медобладнанням, тестами та засобами захисту. Про це повідомляє "Спільнодія Черкащини: здолати COVID-19", передає УНН.
Окрім апаратів ШВЛ, було закуплено та передано у лікарні:
- 1 систему для ПЛР-тестування;
- 6 моніторів пацієнта;
- 8 кисневих концентраторів;
- 108 пірометрів;
- 100 пульсоксиметрів;
- 30 матраців протипролежневих;
- 2 тис. 75 тестів.
"Також додатково було придбано обслуговуючої техніки та витратних матеріалів на 385 тис. грн", - розповіли у "Спільнодія Черкащини: здолати COVID-19" та додали, що вказаний перелік допомоги не вичерпний.
Одним з основних партнерів “Спільнодії” виступає агрохолдинг МХП Юрія Косюка і його Благодійний фонд “МХП-Громаді”. Нещодавно МХП поставив у черкаські лікарні п'ять "інтелектуальних" апаратів ШВЛ.
"Для нашого фонду дуже важливою є висока оцінка обладнання з боку медиків. Усі вони відзначають, що передані апарати відповідають сучасним стандартам, є високотехнологічними, мобільними та зручними у керуванні", - коментує директорка Благодійного фонду "МХП-Громаді" Тетяна Волочай.
Загалом МХП надав державі 84 млн грн фінансової допомоги на подолання коронавірусу.