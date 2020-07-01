На Черкащині зареєстровано вже 645 інфікованих коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Станом на 1 липня на Черкащині зареєстровано 645 інфікованих короновірусом осіб. Про це повідомляє Черкаський обласний лабораторний центр МОЗ України, передає УНН.
“За результатами щоденного моніторингу за захворюваністю на COVID-19, який проводиться фахівцями ДУ "Черкаський обласний лабораторний центр МОЗ України“, повідомляємо, що в області зареєстровано 645 випадків коронавірусної інфекції, 25 хворих померло та 475 хворих одужали.
Захворювання зареєстровані на 22 адмінтериторіях: у містах Черкаси, Cміла, Умань, Золотоніському, Городищенському, Кам’янському, Лисянському, Канівському, Смілянському, Звенигородському, Маньківському, Черкаському, Уманському, Катеринопільському, Корсунь-Шевченківському, Чорнобаївському, Шполянському, Монастирищенському, Христинівському, Звенигородському, Жашківському та Тальнівському районах”, — йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що за добу досліджено 172 зразки біоматеріалу від хворих з підозрою на коронавірусну інфекцію, з діагнозом — “пневмонія”, а також контактних осіб, які спілкувалися з хворими з підтвердженим діагнозом “коронавірусної інфекції”.
Зазначимо, що за три місяці пандемії бізнес Черкащини забезпечив місцеві лікарні медобладнанням та засобами захисту. Зокрема було закуплено систему для ПЛР-тестування, 6 апаратів ШВЛ, 6 моніторів пацієнта, 8 кисневих концентраторів, 108 пірометрів, 100 пульсоксиметрів, 30 матраців протипролежневих, 2 тис. 75 тестів.
Одним з основних партнерів “Спільнодії” виступає агрохолдинг МХП Юрія Косюка і його Благодійний фонд “МХП-Громаді”. Нещодавно МХП поставив у черкаські лікарні п’ять “інтелектуальних” апаратів ШВЛ, а також допоміг добудувати нову амбулаторію.
“Для нашого фонду дуже важливою є висока оцінка обладнання з боку медиків. Усі вони відзначають, що передані апарати відповідають сучасним стандартам, є високотехнологічними, мобільними та зручними у керуванні”, — коментує директорка Благодійного фонду “МХП-Громаді” Тетяна Волочай.
Загалом МХП надав державі 84 млн грн фінансової допомоги на подолання коронавірусу.