На Буковине столкнулись легковушка и бус, среди пострадавших ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. На Буковине в результате столкновения легковушки и микроавтобуса получили травмы один из водителей и его несовершеннолетний пассажир - 10-летний мальчик. Сейчас пострадавших осматривают медики. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Черновицкой области.
Сообщение о ДТП в селе Яблоновка полиция получила сегодня, 30-го декабря, примерно в 13:30.
На месте ДТП полицейские установили, что 57-летний водитель автомобиля Seat Toledo не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с микроавтобусом Mercedes-Benz.
Во время ДТП травмированы водитель и 10-летний пассажир легковушки. У мужчины врачи диагностировали закрытую травму костей левого бедра, у мальчика - перелом голени. Пострадавшие доставлены в больницу.
Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, на Запорожье столкнулись легковушка и грузовик, двое погибших.