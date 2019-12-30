На Буковині зіткнулися легковик та бус, серед постраждалих дитина

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Київ • УНН

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КИЇВ. 30 грудня. УНН. На Буковині внаслідок зіткнення легковика та мікроавтобуса травмувалися один з водіїв та його неповнолітній пасажир - 10-річний хлопчик. Наразі постраждалих оглядають медики. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУНП у Чернівецькій області.

Повідомлення про ДТП у селі Яблунівка поліція отримала сьогодні, 30-го грудня, приблизно о 13:30.

На місці ДТП поліцейські встановили, що 57-річний водій автомобіля Seat Toledo не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з мікроавтобусом Mercedes-Benz.

Під час автопригоди травмувалися водій та 10-річний пасажир легковика. У чоловіка лікарі діагностували закриту травму кісток лівого стегна, у хлопчика – перелом гомілки. Потерпілих доставлено до лікарні.

Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ознаками частини 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Запоріжжі зіткнулися легковик і вантажівка, двоє загиблих.

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