На Буковине зафиксировали 447 новых случаев инфицирования коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. В Черновицкой области за 10 октября зафиксировали 447 новых случаев инфицирования COVID-19, также в области выздоровела 142 человека. Об этом на своей странице в Facebook написал глава ОГА Сергей Осачук, передает УНН.
Детали
Так, в целом на Буковине зафиксировано 94 993 случаев болезни. За последние сутки 142 человека выздоровели, 83835 - с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерли 2149 человека. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 1319 ПЦР-исследования и 261 экспресс-тест.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 541 257 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 58 493 - летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.