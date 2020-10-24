На Буковине зафиксировано 289 новых больных COVID-19

В целом на Буковине зафиксировано 19 405 случаев болезни. 75 человек — выздоровели за последние сутки, 9937 — с начала пандемии. Умерли — 435. Черновицкий областной центр исследовал 658 образцов за сутки.

Напомним, согласно последним данным МОЗ, в Украине зафиксировано более 337 тыс. больных COVID-19, за последние сутки обнаружили 7014 инфицированных. Вследствие болезни в целом в стране умерли более 6 тыс. человек, из них за сутки — 125. Выздоровели более 139 тыс. человек, из них за сутки — 2117.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.