На Буковині зафіксовано 289 нових хворих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У Чернівецькій області зафіксували 289 нових випадків інфікування COVID-19 за минулу добу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook глави ОДА Сергія Осачука.
Загалом на Буковині зафіксовано 19 405 випадків хвороби. 75 людей — одужали за останню добу, 9 937 — з початку пандемії. Померли — 435. Чернівецький обласний центр дослідив 658 зразків за добу.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ, в Україні зафіксовано понад 337 тис. хворих на COVID-19, за останню добу виявили 7 014 інфікованих. Внаслідок хвороби загалом в країні померли понад 6 тис. людей, з них за добу — 125. Одужали понад 139 тис. людей, з них за добу — 2 117.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.