На Буковине за сутки от COVID-19 выздоровело в 5 раз меньше людей, чем заболело
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. В Черновицкой области за минувшие сутки зафиксировали 356 новых случаев инфицирования COVID-19, 67 человек выздоровели. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook главы ОГА Сергея Осачука.
Так, в целом на Буковине зафиксировано 28 692 случая болезни. За последние сутки 67 человек выздоровели, 12 252 — с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе померлл 565 человек. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 967 образцов.
Больше подробностей глава ОГА не привел.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 545 689 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 9697 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.