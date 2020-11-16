На Буковині за добу від COVID-19 одужало в 5 разів менше людей, ніж захворіло

Так, загалом на Буковині зафіксовано 28 692 випадки хвороби. За останню добу 67 людей одужало, 12 252 — з початку пандемії. За весь час епідемії в регіоні померлл 565 людей. За минулу добу Чернівецький обласний центр дослідив 967 зразків.

Більше подробиць очільник ОДА не навів.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 545 689 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 9 697 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.