На Буковине за сутки самый низкий прирост инфицированных коронавирусом с октября
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. В Черновицкой области за минувшие сутки зафиксировали 273 новых случаев инфицирования COVID-19. Выздоровели 219 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook главы ОГА Сергея Осачука.
Так, в целом на Буковине зафиксировано 33 291 случай болезни. За последние сутки 219 человек выздоровели, 15 032 — с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 628 человек. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 1128 образцов.
Больше подробностей глава ОГА не привел.
Примечательно, что этот суточный прирост инфицированных в области самый низкий с 22 октября.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 693 407 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 11 909 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.