На Буковині за добу найнижчий приріст інфікованих коронавірусом з жовтня

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. У Чернівецькій області за минулу добу зафіксували 273 нових випадків інфікування COVID-19. Одужало 219 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook глави ОДА Сергія Осачука.

Так, загалом на Буковині зафіксовано 33 291 випадок хвороби. За останню добу 219 людей одужало, 15 032 — з початку пандемії. За весь час епідемії в регіоні померло 628 людей. За минулу добу Чернівецький обласний центр дослідив 1128 зразків.

Більше подробиць очільник ОДА не навів.

Примітно, що цей добовий приріст інфікованих в області найнижчий з 22 жовтня.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 693 407 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 11 909 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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