На Буковине обнаружили почти сотню новых случаев коронавируса, в общем уже 1667

КИЕВ. 1 мая. УНН. На Буковине 30 апреля официально подтверждены еще 96 случаев заражения коронавирусом, из них 28 в Черновцах. Лабораторный центр исследовал 470 новых образцов. Общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 1667 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на главу Черновицкой ОГА Сергея Осачук в Facebook.