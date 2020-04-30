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На Буковині виявили майже сотню нових випадків коронавірусу, загалом уже 1667

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 травня. УНН. На Буковині 30 квітня офіційно підтверджено ще 96 випадків зараження коронавірусом, із них 28 – у Чернівцях. Лабораторний центр дослідив 470 нових зразків. Загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 1667 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на главу Чернівецької ОДА Сергія Осачука у Facebook.

На Буковині виявили майже сотню нових випадків коронавірусу, загалом уже 1667

Очільник області нагадав, що місяць тому, 30 березня, на Буковині було лише 109 хворих на коронавірус.

12 буковинців у четвер одужали від COVID-19, вони двічі отримали негативні результати тестів. Таким чином, у Чернівецькій області від коронавірусу вже вилікувалися 128 осіб.

Від коронавірусної інфекції станом на 30 квітня померли 44 особи.

За весь період лабораторний центр опрацював 7027 ПЛР-тестів.

Осачук пообіцяв, що буковинські медики, які працювали у госпітальних базах для хворих на коронавірус пацієнтів, отримають обіцяну Урядом надбавку у 300%.

За його даними, в область надійшли 2,7 мільйона гривень для виплати надбавок за березень. Гроші вже отримав медичний персонал обласної клінічної та дитячої лікарень, Центру екстреної медичної допомоги, Чернівецької міської лікарні №1, Кіцманської, Сокирянської та Сторожинецької ЦРЛ.

Так, лікарям інфекційних відділень виплатять додатково приблизно по 11 тисяч гривень, медсестрам – по 7,3 тисячі, санітаркам – по 5,5 тисяч. Решта медиків, які працювали із недужими на коронавірус пацієнтами, також отримають доплати. Розмір залежатиме від того, скільки часу вони надавали допомогу таким хворим.

Також, за інформацією Осачука, один мільйон гривень у березні виділили із обласного бюджету. Гроші скерували на премії за інтенсивність праці медикам обласної клінічної та дитячої лікарні, а також Центру екстреної медичної допомоги.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано вже понад 10 тис. випадків COVID-19, з них 261 летальний.

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