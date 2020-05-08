На Буковине обнаружили 82 новых случая коронавируса, в общем - 2179
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. На Буковине 8 мая официально подтверждены еще 82 случая заражения коронавирусом, 35 из них - в Черновцах. Лабораторный центр исследовал 376 новых образцов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на главу Черновицкой ОГА Сергея Осачука.
Общая численность инфицированных в области от первого установленного случая составляет 2179 человек.
19 буковинцев сегодня выздоровели от COVID-19, они дважды получили отрицательные результаты тестов. Таким образом, в Черновицкой области от коронавируса уже вылечились 317 человек.
По словам Осачука, специалисты местного лабораторного центра будут принимать участие в исследовательском проекте разработки препаратов от коронавируса.
Напомним, в Украине уже 14 195 случаев COVID-19, из них 504 - за сутки.