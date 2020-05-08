На Буковині виявили 82 нові випадки коронавірусу, загалом - 2179

Загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 2179 осіб.

19 буковинців сьогодні одужали від COVID-19, вони двічі отримали негативні результати тестів. Таким чином, у Чернівецькій області від коронавірусу вже вилікувалися 317 людей.

За словами Осачука, фахівці місцевого лабораторного центру братимуть участь у дослідницькому проекті розробки препаратів від коронавірусу.

Нагадаємо, в Україні вже 14 195 випадків COVID-19, з них 504 - за добу.