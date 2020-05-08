На Буковині виявили 82 нові випадки коронавірусу, загалом - 2179
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. На Буковині 8 травня офіційно підтверджено ще 82 випадки зараження коронавірусом, 35 із них – у Чернівцях. Лабораторний центр дослідив 376 нових зразків. Про це повідомляє УНН з посиланням на голову Чернівецької ОДА Сергія Осачука.
Загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 2179 осіб.
19 буковинців сьогодні одужали від COVID-19, вони двічі отримали негативні результати тестів. Таким чином, у Чернівецькій області від коронавірусу вже вилікувалися 317 людей.
За словами Осачука, фахівці місцевого лабораторного центру братимуть участь у дослідницькому проекті розробки препаратів від коронавірусу.
Нагадаємо, в Україні вже 14 195 випадків COVID-19, з них 504 - за добу.