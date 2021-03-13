На Буковине резко уменьшилось количество больных коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. В Черновицкой области за сутки зафиксировали 477 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщил председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук в Facebook, пишет УНН.
Детали
Глава ОГА опубликовал вечером в среду инфографику, в которой сообщается, что по состоянию на вечер 13 марта, за последние сутки 125 человек выздоровели, 46 903 - с начала пандемии.
В общем, на Буковине зафиксировали 62 014 случаев болезни. За все время эпидемии в регионе умерли 1156 человек.
Напомним
В семи регионах Украины и городе Киеве по состоянию на 13 марта превышен показатель госпитализаций больных через COVID-19.