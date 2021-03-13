На Буковині різко зменшилась кількість хворих на коронавірус

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Глава ОДА опублікував увечері в середу інфографіку, в якій повідомляється, що станом на вечір, 13 березня, за останню добу 125 осіб одужали, 46 903 — з початку пандемії.

Так, загалом, на Буковині зафіксували 62 014 випадків хвороби. За весь час епідемії в регіоні померли 1 156 осіб.

Нагадаємо

У семи регіонах України та місті Києві станом на 13 березня перевищено показник госпіталізацій хворих через COVID-19.