На Буковині різко зменшилась кількість хворих на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. У Чернівецькій області за добу зафіксували 477 нових випадків інфікування COVID-19. Про це повідомив голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук у Facebook, пише УНН.
Деталі
Глава ОДА опублікував увечері в середу інфографіку, в якій повідомляється, що станом на вечір, 13 березня, за останню добу 125 осіб одужали, 46 903 — з початку пандемії.
Так, загалом, на Буковині зафіксували 62 014 випадків хвороби. За весь час епідемії в регіоні померли 1 156 осіб.
Нагадаємо
У семи регіонах України та місті Києві станом на 13 березня перевищено показник госпіталізацій хворих через COVID-19.