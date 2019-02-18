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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 127479 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117732 просмотра

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6 марта, 17:12 • 145230 просмотра

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На Буковине пограничники задерживали нарушителей со стрельбой

На Буковине пограничники задерживали нарушителей со стрельбой

Киев  •  УНН

 • 8538 просмотра

КИЕВ. 18 февраля. УНН. На Буковине пограничники под звуки выстрелов задержали правонарушителей, которые пытались сбежать и сопротивлялись наряду. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.

"Пограничный наряд отдела "Красноильск" по следу, который обнаружили у границы, вышел на группу из пяти человек. Заметив наряд, мужчины разделились и начали убегать. В ходе преследования группы из трех человек, наряду пришлось осуществить ряд предупредительных выстрелов вверх, поскольку "бегуны" не реагировали на команды пограничников. Впоследствии мужчин удалось задержать. Не имея никаких документов, с их слов стало известно, что они жители населенного пункта "Красноильск", - говорится в сообщении.

Других сообщников и водителя внедорожника британской регистрации правоохранители задержали на одной из дорог неподалеку от границы. В этом случае группе прикрытия также пришлось стрелять в воздух, поскольку водитель на законные требования пограничников не отреагировал и продолжал движение. В итоге автомобиль остановили в трех километрах от государственной границы, а водителя и двух его пассажиров задержали.

Нарушители привлечены к административной ответственности за попытку нарушения государственной границы и злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника ГПС Украины.

Касательно водителя, в его действиях, кроме ст. 185-10 КУоАП (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Государственной пограничной службы Украины или члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы), усматриваются признаки совершения правонарушения, предусмотренного ст. 345 УКУ (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), о чем направлено сообщение ГУНП в Черновицкой области.

Как сообщал УНН, в Чопе задержали нелегала, который выдавал себя за испанца.

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