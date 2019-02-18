На Буковині прикордонники затримували порушників зі стріляниною

"Прикордонний наряд відділу "Красноїльськ" по сліду, який виявили біля кордону, вийшов на групу з п’яти осіб. Помітивши наряд, чоловіки розділились і почали тікати. У ході переслідування групи з трьох осіб, наряду довелося здійснити ряд попереджувальних пострілів вгору, оскільки "бігуни" не реагували на команди прикордонників. Згодом чоловіків вдалося затримати. Не маючи жодних документів, з їхніх слів стало відомо, що вони мешканці населеного пункту "Красноїльськ",- йдеться у повідомленні.

Інших спільників та водія позашляховика британської реєстрації правоохоронці затримали на одній із доріг прикордоння. В цьому випадку групі прикриття теж довелося стріляти у повітря, оскільки водій на законні вимоги прикордонників не відреагував й продовжував рух. Врешті автомобіль зупинили за три кілометри від державної межі, а кермувальника й двох його пасажирів затримали.

Порушників притягнуто до адміністративної відповідальності за спробу порушення державного кордону та злісну непокору законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника ДПС України.

Щодо водія то в його діях, окрім ст. 185-10 КУпАП (Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону), вбачаються ознаки скоєння правопорушення передбаченого ст. 345 ККУ (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), про що направлено повідомлення у ГУНП в Чернівецькій області.

Як повідомляв УНН, у Чопі затримали нелегала, який видавав себе за іспанця.