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На Буковине умер больной COVID-19 гражданин Италии

Киев • УНН

 • 11178 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. За прошедшие сутки в Черновицкой области погибли пять человек, больных тяжелой пневмонией, в том числе гражданин Италии 1944-го года рождения. Ранее у него подтвердили коронавирус, передает УНН со ссылкой на данные ОГА.

На Буковине умер больной COVID-19 гражданин Италии

"За прошедшие сутки в Черновицкой области зафиксировано пять летальных случаев. У всех умерших были тяжелые двусторонние пневмонии", - говорится в сообщении.

В частности, по данным ОГА, умер "мужчина 1944 г.р., гражданин Италии. Коронавирус у него подтвержден. Болел также на кардиосклероз, сердечную недостаточность и сахарный диабет".

Как указано, последнюю неделю иностранец был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Умер в областной больнице.

Сообщается, что общее количество зарегистрированных летальных исходов от коронавируса на Буковине - 266.

Как сообщал УНН, в Украине уже более 108 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 1658.

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