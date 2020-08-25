На Буковине умер больной COVID-19 гражданин Италии
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. За прошедшие сутки в Черновицкой области погибли пять человек, больных тяжелой пневмонией, в том числе гражданин Италии 1944-го года рождения. Ранее у него подтвердили коронавирус, передает УНН со ссылкой на данные ОГА.
"За прошедшие сутки в Черновицкой области зафиксировано пять летальных случаев. У всех умерших были тяжелые двусторонние пневмонии", - говорится в сообщении.
В частности, по данным ОГА, умер "мужчина 1944 г.р., гражданин Италии. Коронавирус у него подтвержден. Болел также на кардиосклероз, сердечную недостаточность и сахарный диабет".
Как указано, последнюю неделю иностранец был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Умер в областной больнице.
Сообщается, что общее количество зарегистрированных летальных исходов от коронавируса на Буковине - 266.
Как сообщал УНН, в Украине уже более 108 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 1658.