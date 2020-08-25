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На Буковині помер хворий на COVID-19 громадянин Італії

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. Минулої доби у Чернівецькій області померли п’ятеро осіб, хворих на важку пневмонію, зокрема громадянин Італії 1944-го року народження. Раніше у нього підтвердили коронавірус, передає УНН з посиланням на дані ОДА.

На Буковині помер хворий на COVID-19 громадянин Італії

“За минулу добу у Чернівецькій області зафіксовано п’ять летальних випадків. У всіх померлих були важкі двобічні пневмонії”, — йдеться в повідомленні.

Зокрема, за даними ОДА, помер "чоловік 1944 р. н., громадянин Італії. Коронавірус у нього підтверджено. Хворів також на кардіосклероз, серцеву недостатність та цукровий діабет".

Як вказано, останній тиждень іноземець був підключений до апарату штучної вентиляції легень. Помер у обласній лікарні.

Повідомляється, що загальна кількість зареєстрованих летальних випадків від коронавірусу на Буковині — 266.

Як повідомляв УНН, в Україні вже понад 108 тис. випадків COVID-19, за добу - 1 658.

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