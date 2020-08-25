На Буковині помер хворий на COVID-19 громадянин Італії
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Минулої доби у Чернівецькій області померли п’ятеро осіб, хворих на важку пневмонію, зокрема громадянин Італії 1944-го року народження. Раніше у нього підтвердили коронавірус, передає УНН з посиланням на дані ОДА.
“За минулу добу у Чернівецькій області зафіксовано п’ять летальних випадків. У всіх померлих були важкі двобічні пневмонії”, — йдеться в повідомленні.
Зокрема, за даними ОДА, помер "чоловік 1944 р. н., громадянин Італії. Коронавірус у нього підтверджено. Хворів також на кардіосклероз, серцеву недостатність та цукровий діабет".
Як вказано, останній тиждень іноземець був підключений до апарату штучної вентиляції легень. Помер у обласній лікарні.
Повідомляється, що загальна кількість зареєстрованих летальних випадків від коронавірусу на Буковині — 266.
Як повідомляв УНН, в Україні вже понад 108 тис. випадків COVID-19, за добу - 1 658.