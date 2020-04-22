На Буковине глава сельсовета подозревается в незаконной добыче полезных ископаемых
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. В Черновицкой области главе одного из сельских советов Вижницкого района сообщили о подозрении в незаконной добыче полезных ископаемых, что причинило ущерб на сумму 32 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора Украины.
"Главе одного из сельских советов Вижницкого района сообщено о подозрении в нарушении правил охраны и использования недр, незаконной добыче полезных ископаемых общегосударственного значения и незаконном завладении землями водного фонда в особо крупных размерах (ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 239- 2 УК Украины)", - сказано в сообщении.
По данным следствия, в декабре 2016 года чиновник неправомерно заключил с обществом с ограниченной ответственностью договор на выполнение подрядных работ по строительству пожарного водоема.
Во время строительства подрядная организация, не имея какого-либо предусмотренного законодательством разрешения на пользование земельным участком для целей, связанных с использованием недр, и должным образом оформленного специального разрешения на добычу полезных ископаемых общегосударственного значения, путем выкапывания из поверхностного слоя почвы, в период с декабря 2016 по март 2017 года незаконно добыла песчано-гравийную смесь (гравий), которая относится к полезным ископаемым общегосударственного значения, общим объемом более 41 тыс. м куб.
Таким образом в результате незаконного строительства пожарного водоема и выборки из земельного участка на месте строительства полезных ископаемых общегосударственного значения - гравия, государству нанесен ущерб в сумме более 32 млн грн.
В настоящее время решается вопрос об избрании чиновнику меры пресечения.
Напомним, в Житомирской области вручили подозрение мэру одного из городов, который подозревается в том, что в сговоре с депутатом-предпринимателем и директором предприятия во время капитального ремонта дорог завладели бюджетными средствами на сумму более 645 тыс. грн.