На Буковині голова сільради підозрюється у незаконному видобуванні корисних копалин
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. У Чернівецькій області голові однієї із сільських рад Вижницького району повідомили про підозру у незаконному видобутку корисних копалин, що зпричинило збитків на суму 32 млн гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора України.
"Голові однієї із сільських рад Вижницького району повідомлено про підозру у порушенні правил охорони та використання надр, незаконному видобуванні корисних копалин загальнодержавного значення та незаконному заволодінні землями водного фонду в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 239-2 КК України)", - сказано у повідомленні.
За даними слідства, у грудні 2016 року посадовець неправомірно уклав із товариством з обмеженою відповідальністю договір виконання підрядних робіт щодо будівництва пожежної водойми.
Під час будівництва підрядна організація, не маючи будь-якого передбаченого законодавством дозволу на користування земельною ділянкою для цілей, пов'язаних з використанням надр, і належним чином оформленого спеціального дозволу на видобуток корисних копалин загальнодержавного значення, шляхом викопування з поверхневого шару ґрунту, в період з грудня 2016 по березень 2017 року незаконно видобула піщано-гравійну суміш (гравій), яка належить до корисних копалин загальнодержавного значення, загальним об’ємом понад 41 тис. м куб.
Таким чином внаслідок незаконного будівництва пожежної водойми та вибірки із земельної ділянки на місці будівництва корисних копалин загально-державного значення – гравію, державі спричинено збитки в сумі понад 32 млн грн.
На даний час вирішується питання про обрання посадовцю запобіжного заходу.
Нагадаємо, на Житомирщині вручили підозру міському голові одного з міст, який підозрюється у тому, що у змові з депутатом-підприємцем та директором підприємства під час капітального ремонту доріг заволоділи бюджетними коштами на суму понад 645 тис. грн.