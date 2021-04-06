На блок-посту в зоне ООС умер полицейский
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Сегодня утром во время несения службы на блок-посту на окраине города Сватово Луганской области умер 34-летний инспектор батальона особого назначения “Миротворец” ГУНП в Киевской области, пишет УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ГУНП в Киевской области.
Детали
“34-летний инспектор батальона особого назначения „Миротворец“ ГУНП в Киевской области Миронов Денис Юрьевич умер 6 апреля в 8:30 во время несения службы на блок-посту на окраине города Сватово Луганской области”, — указано в сообщении.
В полиции также добавили, что: “За период службы старший лейтенант полиции зарекомендовал себя как опытный работник, который ответственно и добросовестно относился к выполнению своих функциональных обязанностей. В профессиональной деятельности строго придерживался законности. В отношениях с коллегами по работе был тактичным и внимательным, пользовался авторитетом и уважением у руководства и среди личного состава. Выражаем соболезнования родным и близким Дениса Юрьевича”.
Дополнение
Также за последние сутки в результате обстрелов боевиками позиций ВСУ двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили пулевые ранения, несовместимые с жизнью.