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На блок-посту в зоне ООС умер полицейский

На блок-посту в зоне ООС умер полицейский

Киев  •  УНН

 • 19944 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Сегодня утром во время несения службы на блок-посту на окраине города Сватово Луганской области умер 34-летний инспектор батальона особого назначения “Миротворец” ГУНП в Киевской области, пишет УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ГУНП в Киевской области.

Детали

“34-летний инспектор батальона особого назначения „Миротворец“ ГУНП в Киевской области Миронов Денис Юрьевич умер 6 апреля в 8:30 во время несения службы на блок-посту на окраине города Сватово Луганской области”, — указано в сообщении.

В полиции также добавили, что: “За период службы старший лейтенант полиции зарекомендовал себя как опытный работник, который ответственно и добросовестно относился к выполнению своих функциональных обязанностей. В профессиональной деятельности строго придерживался законности. В отношениях с коллегами по работе был тактичным и внимательным, пользовался авторитетом и уважением у руководства и среди личного состава. Выражаем соболезнования родным и близким Дениса Юрьевича”.

Дополнение

Также за последние сутки в результате обстрелов боевиками позиций ВСУ двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили пулевые ранения, несовместимые с жизнью.

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