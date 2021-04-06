На блок-посту в зоні ООС помер поліцейський

Деталі

“34-річний інспектор батальйону особливого призначення „Миротворець“ ГУНП в Київській області Миронов Денис Юрійович помер 6 квітня о 8:30 під час несення служби на блок-посту на околиці міста Сватове Луганської області”, — вказано у повідомленні.

У поліції також додали, що: “За період служби старший лейтенант поліції зарекомендував себе як досвідчений працівник, який сумлінно та добросовісно ставився до виконання своїх функціональних обов’язків. У професійній діяльності суворо дотримувався законності. У стосунках з колегами по роботі був тактовним та уважним, користувався авторитетом та повагою у керівництва та серед особового складу. Висловлюємо співчуття рідним та близьким Дениса Юрійовича”.

Доповнення

Також за останню добу у результаті обстрілів бойовиками позицій ЗСУ двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил отримали кульові поранення, несумісні з життям.