На берлинской конференции по Ливии не удалось достичь примирения сторон

$41.320.07
47.030.11
ukru
Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили
Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 34034 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 75184 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 120994 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 113574 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 65029 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

15 апреля, 07:31 • 73001 просмотра

Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 187002 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Эксклюзив
14 апреля, 13:44 • 150497 просмотра

Снижать цены на "чипсы и газированную воду" - это не о медицинской целесообразности. Нардеп раскритиковала Топ-100 лекарств от Минздрава

14 апреля, 12:59 • 158591 просмотра

Выбил окно автобуса и спас людей: что известно о 13-летнем Кирилле Ильяшенко, который стал героем Сум

Эксклюзив
14 апреля, 11:31 • 138623 просмотра

Фейковая инвалидность: сколько работников государственных и правоохранительных органов в поле зрения следователей – ответ ГБР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
0м/с
55%
Популярные новости

Путь Украины в НАТО необратим, ничего не изменилось - Рютте

15 апреля, 17:44 • 6742 просмотра

У Android новая функция безопасности — заблокированные на 3 дня устройства будут перезагружаться сами

15 апреля, 17:46 • 6390 просмотра

"Miss Eco International-2025": Украину представит Елизавета Адамская в платье, украшенном цитатами из стихов

15 апреля, 17:55 • 7556 просмотра

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 7514 просмотра

В Кракове украинец стал причиной масштабного ДТП: 19 пострадавших

15 апреля, 19:26 • 8744 просмотра
публикации

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 120988 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 113567 просмотра

"Серый" iPhone: Почему небольшие сети продают технику Apple дешевле

15 апреля, 10:42 • 88371 просмотра

"Ровенская вертикаль": как Иванна Смачило возглавила Фонд государственного имущества Украины и при чем здесь министр Коваль

15 апреля, 09:24 • 100315 просмотра

Суд не указ: как АРМА под руководством Думы демонстрирует пренебрежение к закону

15 апреля, 07:22 • 130301 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Роберт Фицо

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Одесса

Киев

Польша

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 7644 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 11822 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 14453 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 17228 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 19166 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Беспилотный летательный аппарат

Телеграмма

Хранитель

Старлинк

На берлинской конференции по Ливии не удалось достичь примирения сторон

Киев • УНН

 • 12440 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Участникам международной конференции по Ливии в воскресенье, 19 января, не удалось достичь примирения сторон гражданской войны в стране. Мировые лидеры договорились не предоставлять дальнейшей военной поддержки сторонам ливийского конфликта для введения длительного режима прекращения огня. Об этом заявила канцлер Германии Анела Меркель во время пресс-конференции по итогам встречи в Берлине, сообщает УНН со ссылкой на dpa и DW.

На берлинской конференции по Ливии не удалось достичь примирения сторон

Немецкий канцлер также отметила, что участники конференции договорились внимательно следить за соблюдением эмбарго на поставки оружия в Ливию. "Мы можем утверждать, что все едины относительно того, что хотим соблюдать эмбарго на оружие", - подчеркнула она. Также участники встречи убеждены, что в ливийского конфликта не может быть решения военным путем, поскольку это только усилит человеческие страдания.

По словам Меркель, продолжением нынешней конференции должны стать быстрые шаги по внедрению достигнутых договоренностей. В то же время руководительница немецкого правительства подчеркнула, что нынешняя конференция является лишь первым шагом в длительном процессе урегулирования ситуации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На переговорах в Москве по Ливии прорыва не произошло: Хафтар просит дать ему время

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас, выступая вместе с Меркель, заявил, что будет создан комитет по Ливии, который будет определять дальнейшие шаги, необходимые для достижения прекращения огня.

В свою очередь премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что "все заинтересованные стороны, включая мировое сообщество, готовы принять меры", чтобы предотвратить внешнему вмешательству в ливийский конфликт. А генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркнул, что будущие реформы в Ливии должны быть приняты обеими стороны конфликта.

Между тем министр иностранных дел России Сергей Лавров после конференции заявил, что "завязать устойчивый диалог" между сторонами ливийского конфликта пока не удается из-за "слишком большие различия в подходах", но в целом он считает встречу весьма полезной.

Напомним, международная конференция по Ливии состоялась 19 января в Берлине за закрытыми дверями. В ней приняли участие руководители сторон конфликта - глава международно признанного правительства в Триполи Фаиз Сарадж и командующий "Ливийской национальной армии" генерал Халифа Хафтар, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и представители стран, непосредственно или косвенно участвуют в урегулировании ливийского конфликта. Среди них, в частности, президент Франции Эммануэль Макрона, президент России Владимир Путин, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и госсекретарь США Майк Помпео.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Армия Хафтара приостановила наступление на столицу Ливии

После свержения режима Муаммара Каддафи в 2011 году и его убийства в Ливии началась борьба за власть между различными группировками и фракциями. В Триполи при поддержке ООН было создано правительство национального единства во главе с Фаиз Сараджа. Между тем в Тобрук на востоке страны проходят заседания однопалатный парламент, что считает себя настоящей властью и не согласен с политикой Сараджа.

Международно признанное правительство в Триполи, возглавляемый Сараджа, контролирует лишь небольшую часть страны. Его соперником является екссоратник Каддафи, генерал Халифа Хафтар, чьи вооруженные формирования ( "Ливийская национальная армия") поддерживают парламент и все сильнее давят на правительство национального единства. Под контролем Хафтара находится значительная часть ливийской территории, включая большинство нефтяных месторождений. По Хафтаром стоят Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Россия. Турция, со своей стороны, поддерживает правительство в Триполи и на фоне последнего обострения ввела в Ливию своих военных. Хафтар ведет наступление на Триполи с апреля 2019 года.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$64.49
Bitcoin
$83,894.40
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.41
Золото
$3,283.95
Ethereum
$1,597.35