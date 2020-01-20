На берлинской конференции по Ливии не удалось достичь примирения сторон

Немецкий канцлер также отметила, что участники конференции договорились внимательно следить за соблюдением эмбарго на поставки оружия в Ливию. "Мы можем утверждать, что все едины относительно того, что хотим соблюдать эмбарго на оружие", - подчеркнула она. Также участники встречи убеждены, что в ливийского конфликта не может быть решения военным путем, поскольку это только усилит человеческие страдания.

По словам Меркель, продолжением нынешней конференции должны стать быстрые шаги по внедрению достигнутых договоренностей. В то же время руководительница немецкого правительства подчеркнула, что нынешняя конференция является лишь первым шагом в длительном процессе урегулирования ситуации.

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Министр иностранных дел Германии Гайко Маас, выступая вместе с Меркель, заявил, что будет создан комитет по Ливии, который будет определять дальнейшие шаги, необходимые для достижения прекращения огня.

В свою очередь премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что "все заинтересованные стороны, включая мировое сообщество, готовы принять меры", чтобы предотвратить внешнему вмешательству в ливийский конфликт. А генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркнул, что будущие реформы в Ливии должны быть приняты обеими стороны конфликта.

Между тем министр иностранных дел России Сергей Лавров после конференции заявил, что "завязать устойчивый диалог" между сторонами ливийского конфликта пока не удается из-за "слишком большие различия в подходах", но в целом он считает встречу весьма полезной.

Напомним, международная конференция по Ливии состоялась 19 января в Берлине за закрытыми дверями. В ней приняли участие руководители сторон конфликта - глава международно признанного правительства в Триполи Фаиз Сарадж и командующий "Ливийской национальной армии" генерал Халифа Хафтар, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и представители стран, непосредственно или косвенно участвуют в урегулировании ливийского конфликта. Среди них, в частности, президент Франции Эммануэль Макрона, президент России Владимир Путин, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и госсекретарь США Майк Помпео.

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После свержения режима Муаммара Каддафи в 2011 году и его убийства в Ливии началась борьба за власть между различными группировками и фракциями. В Триполи при поддержке ООН было создано правительство национального единства во главе с Фаиз Сараджа. Между тем в Тобрук на востоке страны проходят заседания однопалатный парламент, что считает себя настоящей властью и не согласен с политикой Сараджа.

Международно признанное правительство в Триполи, возглавляемый Сараджа, контролирует лишь небольшую часть страны. Его соперником является екссоратник Каддафи, генерал Халифа Хафтар, чьи вооруженные формирования ( "Ливийская национальная армия") поддерживают парламент и все сильнее давят на правительство национального единства. Под контролем Хафтара находится значительная часть ливийской территории, включая большинство нефтяных месторождений. По Хафтаром стоят Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Россия. Турция, со своей стороны, поддерживает правительство в Триполи и на фоне последнего обострения ввела в Ливию своих военных. Хафтар ведет наступление на Триполи с апреля 2019 года.