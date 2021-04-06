На родине виски обеспокоены: экспорт напитка сократился более чем вполовину
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Экспорт британского виски сократился почти на две трети (63.1%), согласно новому анализу британского управления по налоговым и таможенным сборам (HMRC), сообщает УНН.
Детали
Экспорт британского виски сократился примерно на 66,5 млн фунтов стерлингов в январе 2021 года по сравнению с прошлым годом, что составляет падение продаж почти на две трети. Согласно данным HMRC, общий объем экспорта пищевых продуктов и напитков в Британии также значительно уменьшился в первом месяце года по сравнению с прошлым. Кроме виски, сильно пострадал экспорт лосося (на 98%) и говядины (на 91,5%).
Также пострадал импорт вина из ЕС, который уменьшился на 19,7% до 108,9 млн фунтов стерлингов по сравнению со 135,6 млн фунтов стерлингов предыдущего года.
Эксперты видят проблему в воздействии пандемии, поскольку большинство британских заведений общественного питания и пабов остаются все еще закрыты.
Дополнение
Вместе с тем, экспорт украинской водки увеличился за 2020 год по данным Госстата и составил 20,1 млн долл.
Больше всего пьют украинской водки Казахстан, США, Армения и Латвия. К тому же большинство украинцев предпочитает отечественную водку. Эксперты высокий спрос на украинскую водку объясняют ее уникальной особенностью - использованием подготовленной, а не дистиллированной воды.
Напомним, что в ТОП-5 надежных украинских производителей качественной водки входят такие ликеро-водочные компании, как: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "PRIME" (ТМ "Prime", "Др.Житник") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").