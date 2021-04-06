На батьківщині віскі стурбовані: експорт напою скоротився більше ніж вполовину

Деталі

Експорт британського віскі скоротився приблизно на 66,5 мільйонів фунтів стерлінгів у січні 2021 року у порівнянні з минулим роком, що складає падіння продажів майже на дві третини. Відповідно до даних HMRC, загальний обсяг експорту харчових продуктів і напоїв у Британії також значно зменшився у першому місяці року у порівнянні з минулим. Окрім віскі, сильно постраждав експорт лосося (на 98%) та яловичини (на 91,5%).

Також постраждав імпорт вина з ЄС, який зменшився на 19,7% до 108,9 млн фунтів стерлінгів у порівнянні з 135,6 млн фунтів стерлінгів попереднього року.

Експерти вбачають проблему у впливі пандемії, оскільки більшість британських закладів громадського харчування та пабів залишаються все ще зачиненими.

Доповнення

Разом із тим, експорт української горілки збільшився за 2020 рік за даними Держстату та склав 20,1 млн дол.

Найбільше п'ють української горілки Казахстан, США, Вірменія та Латвія. До того ж більшість українців надає перевагу вітчизняній горілці. Експерти високий попит на українську горілку пояснюють її унікальною особливістю - використанням підготовленої, а не дистильованої води.

Нагадаємо, що до ТОП-5 надійних українських виробників якісної горілки входять такі лікеро-горілчані компанії, як: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "PRIME" (ТМ "Prime", "Др.Житник") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").