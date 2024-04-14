На Бахмутском направлении минометное подразделение пограничников удачно отработало по позиции россиян

Израиль продолжает целенаправленный рейд по ликвидации террористов в Секторе Газа

Боевая группа 401-й бригады "Нахаль" вместе с другими подразделениями 162-й дивизии продолжает активные операции по обезвреживанию террористов и уничтожению террористической инфраструктуры в центральной части сектора Газа, включая строительство инженерного моста через реку Газа, обстрел нескольких террористических объектов, уничтожение пусковых ям и установок, используемых террористами для запуска ракет по Израилю, а также уничтожение десятков террористов в рукопашном бою и при поддержке авиации.