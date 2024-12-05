На аукционе в Германии продают пустое полотно за 1,5 млн евро
Киев • УНН
Картина «Генерал 52х52» американского художника Роберта Раймана будет продана на аукционе Ketterer. Белое полотно с эмалью, созданное в 1970 году, оценивается в 1-1,5 млн евро.
В аукционном доме Ketterer в Германии будет продана картина американского художника Роберта Раймана под названием "Генерал 52х52". Ориентировочная стоимость произведения составила от 1 млн. до 1,5 млн. евро. Об этом сообщает Bild, пишет УНН.
Детали
Картина квадратной формы создана в 1970 году. Полотно выполнено с использованием эмали, нанесенной на хлопчатобумажную ткань. На предыдущем показе в Берлине эту работу не продемонстрировали, чтобы избежать возможных загрязнений, которые бы снизили ее ценность. При этом специалисты отметили, что 50-летнее произведение искусства "в очень хорошем состоянии".
Роберт Райман, известный как джазовый музыкант и сотрудник Нью-Йоркского музея современного искусства, не стремился придавать своим произведениям мифического или повествовательного содержания. Вместо этого давал возможность зрителю стать активным участником искусства.
Те работы, которые выставлялись лишь трижды - в 1972, 1977 и 1982 годах, высоко ценятся на рынке искусства.
На аукционе также будут представлены другие картины. Например, "Большой клоун с женщинами и маленьким клоуном" Макса Бекмана 1950 года, стоимость которой достигает 1,8 млн евро. И Legno P 1 Альберто Бурри 1958 года, за которую просят около 1,2 млн евро.
Напомним
Арт-объект "Комедиант" Маурицио Каттелана в виде банана, приклеенного скотчем к стене, продан на Sotheby's. Покупателем стал криптопредприниматель Джастин Сан, который планирует съесть банан.