На Аляске нашли тела жертв столкновения самолетов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Тела двух пропавших без вести людей после столкновения самолетов в американском штате Аляска нашли через несколько дней после катастрофы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на NBC News.
Останки двух тел обнаружили поисково-спасательные команды.
По данным властей, после того, как нашли тела двух человек, пропавших без вести в результате столкновения в понедельник в воздухе над Аляской двух гидросамолетов, общее количество подтвержденных смертей в результате инцидента увеличилось до шести.
Всего в самолетах было 16 человек, десятерых спасли.