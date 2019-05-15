На Алясці знайшли тіла жертв зіткнення літаків
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Тіла двох зниклих безвісти людей після зіткнення літаків в американському штаті Аляска знайшли через кілька днів після катастрофи. Про це УНН повідомляє з посиланням на NBC News.
Останки двох тіл виявили пошуково-рятувальні команди.
За даними влади, після того, як знайшли тіла двох осіб, зниклих безвісти внаслідок зіткнення в понеділок в повітрі над Аляскою двох гідролітаків, загальна кількість підтверджених смертей внаслідок інциденту зросла до шести.
Загалом у літаках було 16 людей, десятьох врятували.