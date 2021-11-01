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МИД выразил протест из-за наступления на права украинского меньшинства в России: заявление

Киев • УНН

 • 26488 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Украина призывает усилить политико-дипломатическое давление на российские власти, чтобы прекратить наступление на права украинского национального меньшинства в России. Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Украины, обнародованном сегодня, пишет УНН.

МИД выразил протест из-за наступления на права украинского меньшинства в России: заявление

Цитата:

“МИД Украины выражает решительный протест в связи с продолжающимся наступлением российской власти на права украинского меньшинства в РФ”, — говорится в комментарии.

Детали

Так, в МИД напомнили, что в рамках российской "государственной политики насильственной ассимиляции” в течение 2011-2020 годов в РФ были, в частности, ликвидированы Федеральная национально-культурная автономия украинцев России, Объединение украинцев России, Омскую региональную ОО “Сибирский центр украинской культуры “Серый Клин”, Всемирный конгресс украинцев признан “нежелательной организацией”, уничтожено Библиотеку украинской литературы в Москве.

Очередным проявлением “попыток российской власти стереть национально-этническую идентичность украинцев” в России министерство называет решение Артемовского городского суда Приморского края о ликвидации автономной некоммерческой организации “Дальневосточный украинский духовный культурно-просветительский центр “Просвита”.

"Решение о принудительном прекращении деятельности центра "Просвита" и других ячеек украинской культуры в РФ ярко иллюстрируют истинное “российское гостеприимство" для тех граждан других стран, родство с которыми российские власти продолжают так отчаянно доводить, поощряя к приобретению российского гражданства. Власти РФ не только не демонстрируют намерения защищать права украинцев России, но и всячески ограничивают возможности участия в процессе принятия решений по вопросам, которые их касаются, препятствуя любым попыткам их самоорганизации”, - отметили в дипведомстве.

Дипломаты призвали Российскую Федерацию выполнять свои международно-правовые обязательства.

“Призываем международное сообщество дать надлежащую оценку стремительному ухудшению ситуации с правами человека в РФ, осудить и усилить политико-дипломатическое давление на российскую власть, чтобы прекратить наступление на права украинского национального меньшинства в России”, — сказано в комментарии МИД Украины.

Добавим

28 августа этого года вступило в силу решение Артемовского городского суда Приморского края о ликвидации украинской “Просвиты” в Владивостоке.

За год до того Омский областной суд постановил решение о ликвидации региональной украинской общественной организации “Сибирский центр украинской культуры “Серый Клин”.

А в 2019 году решениями Генеральной прокуратуры и Министерства юстиции России в список нежелательных организаций в РФ было внесено Всемирный конгресс украинцев.

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