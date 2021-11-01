МЗС висловило протест через наступ на права української меншини в Росії: заява

Цитата:

“МЗС України висловлює рішучий протест у зв’язку із триваючим наступом російської влади на права української меншини в РФ”, — йдеться в коментарі.

Деталі

Так, у МЗС нагадали, що в межах російської “державної політики насильницької асиміляції” впродовж 2011-2020 років в РФ були, зокрема, ліквідовані Федеральна національно-культурна автономія українців Росії, Об’єднання українців Росії, Омська регіональна ГО “Сибірський центр української культури “Сірий Клин”, Світовий конґрес українців визнано “небажаною організацією”, знищено Бібліотеку української літератури в Москві.

Черговим проявом “намагань російської влади стерти національно-етнічну ідентичність українців” у Росії міністерство називає рішення Артемівського міського суду Приморського краю про ліквідацію автономної некомерційної організації “Далекосхідний український духовний культурно-просвітницький центр “Просвіта”.

“Рішення про примусове припинення діяльності центру "Просвіта“ та інших осередків української культури в РФ яскраво ілюструють істинну "російську гостинність“ для тих громадян інших країн, спорідненість з якими російська влада продовжує так відчайдушно доводити, заохочуючи до набуття російського громадянства. Влада РФ не лише не демонструє наміри захищати права українців Росії, а й всіляко обмежує можливості участі у процесі прийняття рішень з питань, що їх стосуються, перешкоджаючи будь-яким спробам їхньої самоорганізації”, — наголосили у дипвідомстві.

Дипломати закликали Російську Федерацю виконувати свої міжнародно-правові зобов’язання.

“Закликаємо міжнародну спільноту дати належну оцінку стрімкому погіршенню ситуації з правами людини в РФ, засудити і посилити політико-дипломатичний тиск на російську владу, аби припинити наступ на права української національної меншини в Росії”, — сказано в коментарі МЗС України.

Додамо

28 серпня цього року набрало чинності рішення Артемівського міського суду Приморського краю про ліквідацію української “Просвіти” у Владивостоці.

За рік до того Омський обласний суд ухвалив рішення про ліквідацію регіональної української громадської організації “Сибірський центр української культури “Ciрий Клин”.

А у 2019 році рішеннями Генеральної прокуратури та Міністерства юстиції Росії до списку небажаних організацій у РФ було внесено Світовий конгрес українців.