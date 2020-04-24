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МИД прокомментировал информацию об отзыве посла Грузии на фоне возможного назначения Саакашвили

МИД прокомментировал информацию об отзыве посла Грузии на фоне возможного назначения Саакашвили

Киев  •  УНН

 • 39822 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Ни одного официального письма от грузинской стороны о возможном отзыве посла Грузии Министерство иностранных дел Украины не получало. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко в комментарии корреспонденту УНН, комментируя информацию об отзыве посла на фоне определенных политических назначений в Украине.

"Ни одного официального письма от грузинской стороны о возможном отзыве посла Грузии МИД не получал", - сказала Зеленко.

Она подчеркнула, что, как известно, для реализации подобных решений существует постоянная процедура.

"Мы рассматриваем Грузию как надежного друга и союзника и надеемся на дальнейшее развитие стратегического партнерства с грузинской стороной", - добавила пресс-секретарь МИД.

Отметим, накануне ряд СМИ сообщили, что Грузия отозвала посла в Украине на фоне возможного назначения Михеила Саакашвили вице-премьером.

Как сообщал УНН, на этой неделе бывший президент Грузии, экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили заявил, что получил от Президента Владимира Зеленского предложение стать вице-премьером по вопросам реформ, добавив, что представит в Верховной Раде свои предложения относительно необходимых изменений как часть программы нынешнего правительства, и вместе с командой президента готов работать со всеми патриотическими силами в парламенте Украины и с другими политическими силами в обществе.

Украинские Национальные Новости

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