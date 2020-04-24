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МЗС прокоментувало інформацію про відкликання посла Грузії на тлі можливого призначення Саакашвілі

МЗС прокоментувало інформацію про відкликання посла Грузії на тлі можливого призначення Саакашвілі

Київ • УНН

 • 39833 перегляди

КИЇВ. 24 квітня. УНН. Жодного офіційного листа від грузинської сторони щодо можливого відкликання посла Грузії Міністерство закордонних справ України не отримувало. Про це заявила речниця МЗС Катерина Зеленко у коментарі кореспонденту УНН, коментуючи інформацію про відкликання посла на тлі певних політичних призначень в Україні.

“Жодного офіційного листа від грузинської сторони щодо можливого відкликання Посла Грузії МЗС не отримувало”, — сказала Зеленко.

Вона підкреслила, що, як відомо, для реалізації подібних рішень існує стала процедура.

“Ми розглядаємо Грузію як надійного друга і союзника і сподіваємось на подальший розвиток стратегічного партнерства з грузинською стороною”, — додала речниця МЗС.

Зазначимо, напередодні низка ЗМІ повідомила, що Грузія відкликала посла в Україні на тлі можливого призначення Михеіла Саакашвілі віце-прем’єром.

Як повідомляв УНН, цього тижня колишній президент Грузії, ексголова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі заявив, що отримав від Президента Володимира Зеленського пропозицію стати віце-прем’єр-міністром з питань реформ, додавши, що представить в Верховній Раді свої пропозиції щодо необхідних змін як частину програми нинішнього уряду, і разом з командою президента готовий працювати з усіма патріотичними силами в парламенті України і з іншими політичними силами в суспільстві.

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