МИД продолжит работать над привлечением РФ к ответственности за сбивание самолета МН17

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Министерство иностранных дел продолжит работу, направленную на привлечение Российской Федерации к ответственности за сбивание пассажирского самолета рейса MH17 Малайзийских авиалиний на Донбассе в 2014 году. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МИД.