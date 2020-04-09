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МЗС продовжить працювати над притягненням РФ до відповідальності за збиття літака МН17

Київ • УНН

 • 13282 перегляди

КИЇВ. 9 квітня. УНН. Міністерство закордонних справ продовжить роботу, спрямовану на притягнення Російської Федерації до відповідальності за збиття пасажирського літака рейсу MH17 Малайзійських авіаліній на Донбасі у 2014 році. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МЗС.

Так, сьогодні в Нью-Йорку за ініціативи Російської Федерації Рада Безпеки ООН провела закриті консультації щодо початку судових засідань у справі про притягнення до відповідальності перших чотирьох обвинувачуваних у збитті літака Малайзійських авіаліній рейсу МН17.

Повідомляється, що позицію держав-учасниць спільної слідчої групи (Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів та України) представила член Ради Безпеки ООН Бельгія.

“Учасники засідання надали повну підтримку незалежному і неупередженому процесу, який слухається окружним судом м. Гаага. Було висловлено заклик до Росії припинити поширення дезінформації, виконувати резолюцію РБ ООН 2166, в повній мірі співпрацювати зі слідством та відповідати на запити про надання правової допомоги від спільної слідчої групи”, — йдеться у заяві.

Також слідчі і прокурори від України продовжать роботу в спільній слідчій групі з метою встановлення всіх осіб, які були причетні до загибелі 298 пасажирів і членів екіпажу MH17, включаючи і замовників цього злочину.

“Зі свого боку Міністерство закордонних справ продовжить роботу, спрямовану на притягнення Російської Федерації до відповідальності за порушення Конвенції про запобігання фінансування тероризму, адже саме завдяки російській підтримці, зокрема постачанню ПЗРК „БУК“, і було вчинено цей жахливий злочин”, — зазначається у заяві.

Нагадаємо, Росії нагадують про зобов’язання згідно з резолюцією Ради безпеки ООН про взаємодію зі слідством у справі збитого пасажирського літака рейсу MH17 Малайзійських авіаліній на Донбасі у 2014 році.

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