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МИД Израиля выпустило заявление о конфликте в секторе Газа

Киев • УНН

 • 18472 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. Министерство иностранных дел Израиля призвало во вторник мировое сообщество осудить правящее в секторе Газа радикальное движение ХАМАС за продолжающиеся ракетные обстрелы израильских городов, которые его оперативники осуществляют, прикрываясь гражданским населением, пишет УНН.

МИД Израиля выпустило заявление о конфликте в секторе Газа

Детали

“ХАМАС запускает ракеты из гражданских районов в секторе Газа, намеренно направляя их на израильских мирных жителей. Израиль защищается от двойного военного преступления ХАМАС. Международное сообщество должно осудить ХАМАС за его действия”, — говорится в заявлении, распространенном пресс-службой внешнеполитического ведомства еврейского государства.​​​​

Контекст

Резкое обострение ситуации на границе Израиля и сектора Газа началось с 18:00 по киевскому времени понедельника, когда стартовали массированные обстрелы израильских городов с палестинского анклава, в частности, не менее шести ракет были запущены по Иерусалиму, одна из них была перехвачена, еще одна упала в районе одного из пригородов. За вечер понедельника из Газы было выпущено 150 снарядов, а за ночь вторника — более 200. В ответ израильские военные поразили за 16 часов около полутора сотен военных целей радикальных организаций в секторе, включая полтора десятка оперативников группировок ХАМАС и “Исламский джихад”, сообщила армейская пресс-служба.

На данный момент ракетные обстрелы израильской территории продолжаются. Военные сообщают о срабатывании сирен воздушной тревоги в городах и районах на юге Израиля недалеко от границы с сектором.

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