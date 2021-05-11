МИД Израиля выпустило заявление о конфликте в секторе Газа
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Министерство иностранных дел Израиля призвало во вторник мировое сообщество осудить правящее в секторе Газа радикальное движение ХАМАС за продолжающиеся ракетные обстрелы израильских городов, которые его оперативники осуществляют, прикрываясь гражданским населением, пишет УНН.
Детали
“ХАМАС запускает ракеты из гражданских районов в секторе Газа, намеренно направляя их на израильских мирных жителей. Израиль защищается от двойного военного преступления ХАМАС. Международное сообщество должно осудить ХАМАС за его действия”, — говорится в заявлении, распространенном пресс-службой внешнеполитического ведомства еврейского государства.
Контекст
Резкое обострение ситуации на границе Израиля и сектора Газа началось с 18:00 по киевскому времени понедельника, когда стартовали массированные обстрелы израильских городов с палестинского анклава, в частности, не менее шести ракет были запущены по Иерусалиму, одна из них была перехвачена, еще одна упала в районе одного из пригородов. За вечер понедельника из Газы было выпущено 150 снарядов, а за ночь вторника — более 200. В ответ израильские военные поразили за 16 часов около полутора сотен военных целей радикальных организаций в секторе, включая полтора десятка оперативников группировок ХАМАС и “Исламский джихад”, сообщила армейская пресс-служба.
На данный момент ракетные обстрелы израильской территории продолжаются. Военные сообщают о срабатывании сирен воздушной тревоги в городах и районах на юге Израиля недалеко от границы с сектором.