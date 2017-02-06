МИД Франции: министры ЕС обсудят борьбу с коррупцией в Украине

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"Министры (ЕС - ред.) обсудят напряженную ситуацию на Донбассе, где 29 января возобновились смертельные боевые действия. Они рассмотрят положительные реформы, начатые правительством Украины, в частности по борьбе с коррупцией и европейскую поддержку", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, главы МИД стран-членов Евросоюза на встрече 6 февраля в Брюсселе обсудят ситуацию и ход реформ в Украине .