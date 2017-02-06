МЗС Франції: міністри ЄС обговорять боротьбу з корупцією в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Міністри закордонних справ країн-членів ЄС на засіданні в понеділок обговорять реформи в Україні, зокрема, боротьбу з корупцією і європейську підтримку. Про це УНН повідомили у прес-службі МЗС Франції.
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"Міністри (ЄС - ред.) обговорять напружену ситуацію на Донбасі, де 29 січня поновилися смертельні бойові дії. Вони розглянуть позитивні реформи, початі урядом України, зокрема щодо боротьби з корупцією та європейську підтримку", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, голови МЗС країн-членів Євросоюзу на зустрічі 6 лютого в Брюсселі обговорять ситуацію і хід реформ в Україні.