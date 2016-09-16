МИД Эстонии осуждает российские выборы в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Министерство иностранных дел Эстонии заявило, что сожалеет по поводу намерения России провести выборы в свою Государственную думу на незаконно аннексированных территориях Крыма и Севастополя, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода" .
"Осуществление такого плана станет очередным примером очевидного нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении министерства.
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Но в заявлении прямо не сказано, будет ли считать Таллинн легитимными такие выборы.
В ряде стран уже выступили с заявлениями об осуждении планов Москвы и о "непризнании результатов выборов в Крыму", но так же без уточнений, будут ли считать нелегитимными избрание всей Госдумы.