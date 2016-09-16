МЗС Естонії засуджує російські вибори в Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Міністерство закордонних справ Естонії заявило, що шкодує з приводу наміру Росії провести вибори до своєї Державної думи на незаконно анексованих територіях Криму і Севастополя, передає УНН з посиланням на “Радіо Свобода”.
“Здійснення такого плану стане черговим прикладом очевидного порушення суверенітету і територіальної цілісності України”, — мовиться в заяві міністерства.
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Але в заяві прямо не сказано, чи вважатиме Таллінн легітимними такі вибори.
У низці країн уже виступили з заявами про засудження планів Москви і про “невизнання результатів виборів у Криму”, але так само без уточнень, чи вважатимуть нелегітимними обрання всієї Держдуми.
Як повідомляв УНН, 8 вересня Верховна Рада закликала міжнародні організації та парламенти іноземних держав не визнавати результатів виборів до Держдуми РФ в тимчасово окупованому Криму.
Додамо, що Міністерство закордонних справ України висловило протест щодо проведення виборів до Державної Думи Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях.